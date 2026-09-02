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Кредитование в плюсе: банки активнее выдают займы бизнесу и физлицам

Кредитование в плюсе: банки активнее выдают займы бизнесу и физлицам

Во II квартале корпоративный кредитный портфель увеличился на 3,7% — основной вклад внесли рублёвые займы промышленным и строительным компаниям.

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