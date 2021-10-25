Культуромания

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Новый фильм о Джеймсе Бонде возглавил российский прокат

Новый фильм о Джеймсе Бонде возглавил российский прокат

Новый фильм о Джеймсе Бонде — «Не время умирать» — возглавил российский кинопрокат в выходные. Картина «Не время умирать» вышла в лидеры отечественного проката, собрав 96 млн рублей за минувшие выходные, свидетельствуют данные портала kinobusiness.

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