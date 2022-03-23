Полицейские пресекли противоправную деятельность по изготовлению поддельных документов на юго-востоке Москвы

«В квартире жилого дома на Ташкентской улице столицы участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Выхино-Жулебино обнаружил подпольную типографию, в которой двое граждан среднеазиатской республики изготавливали поддельные документы.
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