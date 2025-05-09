— Это кто это тебе цветы присылает? – интересовались приятельницы на работе.

Она не видела его пятнадцать лет, но узнала сразу. Ну вот почему ее муж за последние несколько лет округлился, порыхлел, принялся зачесывать волосы набок, чтобы скрыть редеющую макушку, а Илья выглядит так, словно и не было этих лет, разве что лицо его утратило юношескую мягкость и стало мужественным, еще более притягательным, чем раньше! Даше было пятнадцать, когда она его встретила.