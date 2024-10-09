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«Ямине» и «Мессояханефтегаз» помогают маленькому ноябрянину

«Ямине» и «Мессояханефтегаз» помогают маленькому ноябрянину

Коллектив благотворительного фонда «Ямине» и сотрудники «Мессояханефтегаза» при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» организовали волонтерский проект помощи подопечным фонда.

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