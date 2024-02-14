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Этот будет рыть землю

Этот будет рыть землю

КВАДРАТУРА  КРУГА Смена За (лужного) на Сыр(с кого) вполне логична. ЗА имел свое мнение, мог не выполнить указания «советников» из Европы и даже из США, мог настоять на своем варианте действий, ставил условия вроде «дайте мне столько-то танков, столько-то стволов, .

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