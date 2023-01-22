«Подтвердить свой статус южного лидера в альянсе»: как Турция ставит под вопрос членство Швеции и Финляндии в НАТО

Анкара обвинила Стокгольм в нарушении обязательств, связанных с процессом включения Швеции в НАТО. Как заявили в турецком МИД, республика осуждает проведение в королевстве акции, организованной группами, связанными с Рабочей партией Курдистана.
Анкара обвинила Стокгольм в нарушении обязательств, связанных с процессом включения Швеции в НАТО. Как заявили в турецком МИД, республика осуждает проведение в королевстве акции, организованной группами, связанными с Рабочей партией Курдистана.
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