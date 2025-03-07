Готовность созвониться с президентом России Владимиром Путиным согласился лидер Франции Эммануэль Макрон, при условии, что на это дадут согласие глава киевского режима Владимир Зеленский, а также европейские лидеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии