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Макрон согласился созвониться с Путиным, но при условии согласия Зеленского

Макрон согласился созвониться с Путиным, но при условии согласия Зеленского

Готовность созвониться с президентом России Владимиром Путиным согласился лидер Франции Эммануэль Макрон, при условии, что на это дадут согласие глава киевского режима Владимир Зеленский, а также европейские лидеры.

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Комментарии
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Иван Иваныч
А, какие то ещё условия выдвигает... Да будет ли Путин с ним разговаривать после всех выкрутасов лягушатника - вот вопрос!)))
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19 час.
Надежда Донцова
Петух еще будет нам условия ставить! Петух должен знать свой нашест!
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19 час.
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