Die Zeit: Глава МИД Германии отказалась менять Навального на Красикова, потому что политик вернулся бы в Россию

На позицию Берлина по включению экс-сотрудника ФСБ в сделку повлиял Джо БайденМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок была против включения экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, осужденного на пожизненное за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, в список обмена заключенными.