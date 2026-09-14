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Тульские новости

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КПРФ предложила запретить снятие кандидатов после регистрации

КПРФ предложила запретить снятие кандидатов после регистрации

Законопроект КПРФ предлагает запретить снимать кандидатов с выборов, если административная ответственность за демонстрацию нацистской символики или распространение экстремистских материалов наступила после их регистрации.

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