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Отец стережёт убийцу дочери: После "приговора" Абхазии вскрылась ещё одна чудовищная история

Отец стережёт убийцу дочери: После "приговора" Абхазии вскрылась ещё одна чудовищная история

Что творится в Абхазии и почему русский МИД прореагировал только сейчас.Министерство иностранных дел России не выдержало: Абхазии в достаточно резко формулировках указали на разгул преступности, опасной для русских туристов.

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