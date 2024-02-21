Отец стережёт убийцу дочери: После "приговора" Абхазии вскрылась ещё одна чудовищная история

Что творится в Абхазии и почему русский МИД прореагировал только сейчас.Министерство иностранных дел России не выдержало: Абхазии в достаточно резко формулировках указали на разгул преступности, опасной для русских туристов.
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