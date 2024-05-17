В Бельгии рассматривается иск против Урсулы фон дер Ляйен за внедрение вакцины от коронавируса Pfizer

Сегодня суд Льежа начинает рассмотрение иска против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за нарушения, которые, вероятно, были допущены при заключении контрактов на закупку вакцины от коронавируса компании Pfizer в конце 2020 — начале 2021 годов.
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