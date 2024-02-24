В Киев прибыли глава ЕК и премьеры-министр трех стран Запада

Западные лидеры прибыли в Киев 24 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters.В столицу Украины на поезде приехали председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее коллеги из Канады и Бельгии Джастин Трюдо и Александр де Кроо.