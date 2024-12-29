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Камил Гаджиев: «Шлеменко – человек года в ММА, он вообще не притормаживает»

«Шлеменко – человек года в ММА. Ему 40 лет, живая легенда. Он, находясь в зоне комфорта, может называть гонорары и драться за них, просто потому что он Александр Шлеменко.

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