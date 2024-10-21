Оксана Нефедова стала помощником председателя Тульской областной Думы

Оксана Нефедова окончила факультет русской филологии ТГПУ им. Л.Толстого. Трудовую деятельность начинала корреспондентом в еженедельнике «Слобода», затем работала руководителем пресс-службы Тульской городской Думы, более 10 лет возглавляла пресс-службу администрации города Тулы.
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