Житель Елабуги дома держит 10 видов змей

По календарю 2025 год — зеленой деревянной змеи. В гороскопе змея в числе самых уважаемых и почитаемых, и несмотря на то, что многие испытывают к ней не самые положительные эмоции есть и те, кто души в них не чает.
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