В алтайском техникуме проводят разбирательство после издевательств над студенткой

В учебном заведении усилят меры по недопущению похожих ситуаций В Алейском технологическом техникуме проводят разбирательство после инцидента между девушками в общежитии, сообщили в Минобрнауки Алтайского края.
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