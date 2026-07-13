Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России предоставили фотодоказательства преступлений ВСУ против гражданского населения ;

В России предоставили фотодоказательства преступлений ВСУ против гражданского населения ;

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в понедельник, 13 июля, представил общественности обновленный отчет, содержащий фотографические доказательства и хронику преступных действий украинских вооруженных формирований против мирного населения на территории приграничных и освобожденных регионов за период с 6 по 12 июля текущего года.

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