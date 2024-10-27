Худеющий кот Крошик скончался прошедшей ночью

Сотрудники ветклиники больше суток боролись за его жизнь Худеющий кот Крошик, который весил 17 килограммов и был на строгой диете под наблюдением ветеринаров, скончался сегодня ночью, пишет телеграм-канал Shot.
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