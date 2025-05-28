МО: 10 БПЛА в период с 21:00 27 мая до 0:00 28 мая уничтожили в Курской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области в период с 21:00 27 мая до 0:00 28 мая.
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