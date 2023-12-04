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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черданцев о матчах РПЛ зимой: «Не понимаю, как можно тренироваться в минус 15 – не лыжники же. У зимников дыхалка по-другому работает, да и спорт бесконтактный»

Черданцев о матчах РПЛ зимой: «Не понимаю, как можно тренироваться в минус 15 – не лыжники же. У зимников дыхалка по-другому работает, да и спорт бесконтактный»

«Тут снова разгорелась дискуссия о матчах в декабре. Лига решила тур не переносить. Действительно, кроме Москвы и Воронежа, матчи 18-го тура проходят в городах, где приемлемые погодные условия.

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