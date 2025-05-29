Послание на беспилотнике

Если бы за утерю БПЛА всех переводили в пехоту, то кто бы запускал на Россию? Чушь какая-то.

Людмила Лиханова

Хвати устраивать поборы. Обращайтесь к богатеньким буратинам, к думцам которые могут отказаться от ЗРЯ ПЛАТЫ и даже не почувствовать, у них других доходов хватает покупать шикарные особняки в самых престижных местах, а собирают с самых обездоленных - пенсионеров. И КТО проверяет эти сборы, вот чулпанка свалила , а фондик-то...тю-тю