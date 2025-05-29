Бойцы группировки войск "Север" в своём канале "Северный ветер" опубликовали видео, снятое с БПЛА.
Послание на беспилотнике
Комментарии
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Александр _
Если бы за утерю БПЛА всех переводили в пехоту, то кто бы запускал на Россию? Чушь какая-то.
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11 час.
НЗ
Нина Зимина
Как можно отправить деньги?
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8 час.
Людмила Лиханова
Хвати устраивать поборы. Обращайтесь к богатеньким буратинам, к думцам которые могут отказаться от ЗРЯ ПЛАТЫ и даже не почувствовать, у них других доходов хватает покупать шикарные особняки в самых престижных местах, а собирают с самых обездоленных - пенсионеров. И КТО проверяет эти сборы, вот чулпанка свалила , а фондик-то...тю-тю
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9 мин.
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