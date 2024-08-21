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Закон и Порядок

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Памятник на площади

Памятник на площади

Рядом с вокзалом в Сергиевом посаде стоит памятник одному купцу. Он горделиво сидит на стуле, отставив руку с тростью, а прохожие пробегают мимо и разве что туристы с экскурсоводом тормозятся на пару минут, чтобы гид успел сказать пару слов об этом человеке.

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