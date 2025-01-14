Наелись, напились: как восстановить работу печени после праздников

Отгремевшее время веселья, шумных корпоративов, встреч с близкими и изобилие вкусной еды и напитков имеет свои последствия — наш организм чувствует себя перегруженным и нередко требует помощи в восстановлении.
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