Ульянов о задержании Дурова: медиалицам небезопасно ездить в тоталитарные страны

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после информации об аресте основателя Telegram Павла Дурова во Франции заявил, что видным деятелям международного информационного пространства небезопасно ездить во все более тоталитарные страны.
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