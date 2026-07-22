Песков об отставке Сырского: киевский режим потряхивает изнутри

Киевский режим потряхивает изнутри. Об этом 22 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отставку Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
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