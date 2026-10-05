💰 Развожаев предложил дать Крыму и Севастополю долгосрочные бюджетные кредиты на пять лет под 3% Это позволит быстрее решать возникающие задачи и меньше пользоваться дорогими коммерческими кредитами.
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