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«Едь в рашу и там обслуживай»

«Едь в рашу и там обслуживай»

Казахские националисты устроили массовую травлю гастронома в Павлодаре из-за фейкового объявления.В казахстанском Павлодаре провокаторы из числа местных националистов решили лишний раз поиграть на чувстве ненависти к русским и выложили в соцсети видео из городского гастронома «Лакомка», где на прилавке красуется надпись «обслуживаем только на русском».

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