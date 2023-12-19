В России предложили сделать выходным День семьи, любви и верности

Антон Орлов, руководитель Института исследования проблем современной политики, предложил идею сделать выходным для семей с многодетными детьми День семьи, любви и верности, который традиционно отмечается 8 июля.
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