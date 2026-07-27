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Бандеровец Вятрович в ярости от принятого Европарламентом документа «с польскими поправками»

Бандеровец Вятрович в ярости от принятого Европарламентом документа «с польскими поправками»

Европейский парламент, по сути, дал зеленый свет полякам «для нападений на украинцев». Об этом в беседе с телеведущей-экстремистской заявил депутат ВР, экс-глава Института нацпамяти бандеровец Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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