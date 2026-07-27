Бандеровец Вятрович в ярости от принятого Европарламентом документа «с польскими поправками»

Европейский парламент, по сути, дал зеленый свет полякам «для нападений на украинцев». Об этом в беседе с телеведущей-экстремистской заявил депутат ВР, экс-глава Института нацпамяти бандеровец Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».