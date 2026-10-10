Пиняев впервые в карьере сделал 2 ассиста в матче РПЛ – в 127-й игре. До этого хавбек «Локо» не отдавал голевых передач 22 матча подряд

Сергей Пиняев прервал длительную серию без результативных передач в Альфа-Банк РПЛ. 21-летний полузащитник «Локомотива» сделал два ассиста в матче 10-го тура чемпионата России против «Факела» (5:0).
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