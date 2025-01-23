Франция признала провал: олимпийские медали 2024 года возвратили более ста призеров Ирина ВальковаОлимпийские игры в Париже летом 2024 года, несмотря на обещания организаторов превзойти все ожидания, оказались в центре скандала, который на фоне блеска спортивных достижений обнажил провал организации.
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