Франция признала провал: олимпийские медали 2024 года возвратили более ста призеров Ирина ВальковаОлимпийские игры в Париже летом 2024 года, несмотря на обещания организаторов превзойти все ожидания, оказались в центре скандала, который на фоне блеска спортивных достижений обнажил провал организации.