В Средиземноморье 2500 мигрантов утонули либо пропали без вести в 2023 году

Более 2,5 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести с января при попытке пересечь Средиземное море и попасть в Европу, заявила глава нью-йоркского офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувен Меникдивела 28 сентября, пишет Le Figaro.