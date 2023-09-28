В Средиземноморье 2500 мигрантов утонули либо пропали без вести в 2023 году

Более 2,5 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести с января при попытке пересечь Средиземное море и попасть в Европу, заявила глава нью-йоркского офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувен Меникдивела 28 сентября, пишет Le Figaro.
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