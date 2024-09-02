ВСУ планировали вывозить жителей Курской области на Украину с помощью БТРов

СК опрашивает жителей Курской области, побывавших в оккупации украинских вооруженных формирований.Так, по словам одной из местных жительниц, украинские боевики хотели лишить свободы и вывезти на территорию Украины жителей приграничных районов Курской области, погрузив их в свои бронемашины.