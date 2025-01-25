«За карате, в тюрьму»: кого посадили в СССР за японское боевое искусство

В 1980-х годах каратисты впали в немилость у властей Советского Союза. Несколько лет в уголовном кодексе существовала статья, предусматривавшая наказание за подпольное обучение японскому боевому искусству.
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