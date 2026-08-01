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Каскарино о Венгере и проекте Инфантино: «Странно, что Арсен хранит полное молчание. Казалось, ему есть что сказать»

Бывший нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино раскритиковал директора ФИФА по глобальному развитию футбола Арсена Венгера за отсутствие публичной позиции по поводу проекта FIFA Forward Enterprise (FFE).

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