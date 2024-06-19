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Уехавшую из РФ Чулпан Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра

Уехавшую из РФ Чулпан Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра

Российская актриса Чулпан Хаматова, эмигрировавшая в Латвию, покидает труппу Нового Рижского театра. Как сообщает местное издание Delfi, художественный руководитель театра Алвис Херманис недоволен работой известной артистки.

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