Герой России Сергей Богдан: Су-57 превосходит существующие в мире

© Объединенная авиастроительная корпорация1485 прочтений 2 дня назад На авиасалоне в Китае впервые в истории представлены три класса истребителей пятого поколения, разработанные за пределами США, пишет MWM.
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