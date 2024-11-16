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Добрый Мир

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Герой России Сергей Богдан: Су-57 превосходит существующие в мире

Герой России Сергей Богдан: Су-57 превосходит существующие в мире

© Объединенная авиастроительная корпорация1485 прочтений 2 дня назад На авиасалоне в Китае впервые в истории представлены три класса истребителей пятого поколения, разработанные за пределами США, пишет MWM.

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