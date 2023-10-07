Алиев: виновником новых проблем на Южном Кавказе станет Франция

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru Если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого из-за поставок оружия, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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