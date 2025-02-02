Поляки теряют терпение к нахлебничеству украинцев

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Наивные и смешные всё же эти пшеки! (хотя щеки надувают - как взрослые))) Сначала запустили к себе этот , быстро размножающийся и адаптирующийся к изменениям, вирус "хохлошпанки", развратили его бездельем и прочими плюшками, а теперь пытаются загнать дикарей в правовое стойло ? Кастрюли смеются на всеми этими косиняками-новацкими и прочими босяками. Лет 50 паны будут выводить эту заразу из страны (если , конечно, по давней традиции, кастрюлеголовые не забацают майдан в какой-нибудь Варшаве )))),