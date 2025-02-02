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Поляки теряют терпение к нахлебничеству украинцев

Поляки теряют терпение к нахлебничеству украинцев

@ DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС Tекст: Станислав Лещенко В Польше начали обсуждать возможность лишить граждан Украины тех льгот, выплат и привилегий, которые они получили после февраля 2022 года на волне сочувствия «жертвам российской агрессии».

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Комментарии
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tsan tsan
Поляки, так нельзя,ибо вы в ответе за тех, кого приучили к халяве.
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16 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Наивные и смешные всё же эти пшеки! (хотя щеки надувают - как взрослые))) Сначала запустили к себе этот , быстро размножающийся и адаптирующийся к изменениям, вирус &quot;хохлошпанки&quot;, развратили его бездельем и прочими плюшками, а теперь пытаются загнать дикарей в правовое стойло ? Кастрюли смеются на всеми этими косиняками-новацкими и прочими босяками. Лет 50 паны будут выводить эту заразу из страны (если , конечно, по давней традиции, кастрюлеголовые не забацают майдан в какой-нибудь  Варшаве )))),
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15 час.
Вячеслав Васильев
Как то всё описаное выше знакомо ,странно почему?)А да ,нашествие мастурбеков на Россию.Только они покруче хохлов-плодливые ,аж трандец .Но мы то русские .Не какие то там поляки .У нас не забирают мигранты соцпакет,детские.Нам чего обижаться))
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15 час.
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