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Из пожара в жилом доме на улице Калинина в Донском эвакуировали 12 человек

Из пожара в жилом доме на улице Калинина в Донском эвакуировали 12 человек

В многоквартирном жилом доме, расположенном в Донском на улице Калинина, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тульской области в сводке о происшествиях за последние сутки.

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