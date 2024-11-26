Из пожара в жилом доме на улице Калинина в Донском эвакуировали 12 человек

В многоквартирном жилом доме, расположенном в Донском на улице Калинина, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тульской области в сводке о происшествиях за последние сутки.
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