Врач назвала методы борьбы с мигренью

Профилактическое лечение поможет снизить частоту приступов мигрени. Эффективные методы борьбы с болезнью назвала врач-невролог, заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Елена Баранова, передает «Комсомольская правда».
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