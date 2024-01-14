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Майор ВСУ Гетьман: ВС России узнали все координаты военных объектов на Украине

Майор ВСУ Гетьман: ВС России узнали все координаты военных объектов на Украине

Российская армия узнала координаты всех военных объектов Украины и нанесла по ним точные удары. Об этом в эфире YouTube-канала Espresso заявил украинский военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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Комментарии
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E
Ed
Эта информация означает одно, что наши спутники и средства наблюдения и обработки данных этих спутников настолько хреновы, что этих объектов не видят и нужна инфа с мест.
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