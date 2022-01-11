Не только Tesla. На акциях какого автогиганта можно заработать в этом году?

Компания Tesla из-за популярности Илона Маска добилась роста стоимости акций, несмотря на пандемию. Но в 2022 году этот автопроизводитель перестанет быть лучшим для инвесторов, предупредил в интервью радио Sputnik аналитик рынка Дмитрий Голубовский.