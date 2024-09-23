Купола и кресты подняли на храм «Неопалимая Купина» на Мичуринском проспекте

В Очаково-Матвеевском торжественно освятили и подняли купола и кресты на строящийся храм в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», расположенный по адресу: Мичуринский проспект, напротив владения 15.
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