Российских управленцев обучат медиатехнологиям

МОСКВА, 17 июля, ФедералПресс. На площадке Президентской академии состоялся семинар-совещание, где обсудили подготовку специалистов в сфере проектирования информационно-политического пространства в рамках нового образовательного проекта ИОН РАНХиГС «Управление стратегическими коммуникациями».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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