В Хорошево-Мневниках обустроили пикниковые зоны с мангалами

В СЗАО в этом году оборудовано 100 бесплатных мест для жарки шашлыка. В районе Хорошево-Мневники обустроена специальная зона для жарки шашлыка, оборудованная мангалами, столами и скамейками, урнами, противопожарным инвентарём.
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