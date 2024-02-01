Россияне рассказали, в какой стране живут самые красивые девушки

81% россиян считают, что самые красивые девушки живут в нашей стране. По данным опроса ВЦИОМ, более половины россиян в целом безразлично относятся к конкурсам красоты, а каждый третий – скорее положительно.
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