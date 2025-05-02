Владислава Бакальчука проверят по статье о фейках об армии

Причиной стал его пост в мессенджере.фото: t.me/WBakalchukБывшего мужа основательницы Wildberries, владельца «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука проверят на предмет нарушения статьи о дискредитации ВС РФ из-за поста в Telegram.
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