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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов о селекции СКА: «Добавили жесткости в обороне, креатива, опыта. Взяли Аймурзина, представителя шведского хоккея Вайсбаха, родины моей любимой группы ABBA. Вернули Глотова»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил трансферную кампанию клуба. На предсезонном турнире имени Николая Пучкова СКА занял первое место.

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