Ларионов о селекции СКА: «Добавили жесткости в обороне, креатива, опыта. Взяли Аймурзина, представителя шведского хоккея Вайсбаха, родины моей любимой группы ABBA. Вернули Глотова»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил трансферную кампанию клуба. На предсезонном турнире имени Николая Пучкова СКА занял первое место.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым